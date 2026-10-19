Чехия не поддержала предложение Финляндии о визовых ограничениях для россиян

«Реальность такова, какая есть. Есть страны [в ЕС], которые этого не хотят, и их большинство. Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается», – сказал он.