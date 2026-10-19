Чехия не поддержала предложение Финляндии о визовых ограничениях для россиян
Чехия не поддержит предложение Финляндии об ограничении въезда в страны Евросоюза (ЕС) для российских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. Его слова передает новостной портал Seznam.
«Реальность такова, какая есть. Есть страны [в ЕС], которые этого не хотят, и их большинство. Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается», – сказал он.
Как сообщает портал, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила в МИД Чехии письмо, где указывалось, что «Кремль оценивает решимость [ЕС] по его действиям». Однако на письмо финского министра Мацинка ответил отрицательно.
При этом представитель главы МИД Чехии Адам Черге заявил, что Чехия давно уже применяет значительные ограничения в вопросе выдачи виз россиянам.
10 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна прекратить выдавать визы россиянам, обосновав это тем, что Россия якобы планирует совершить диверсию на территории ЕС.
14 октября рабочая группа Совета Евросоюза (ЕС) рассмотрела возможность ограничения визового режима для граждан России при совершении необязательных поездок. При этом речь шла не о всей Шенгенской зоне, а только об отдельных странах.
16 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы ЕС ужесточить визовую политику для россиян дискриминацией. Она отметила, что РФ останется гостеприимной страной и не собирается вводить ограничения для европейцев.