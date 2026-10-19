Рынок акций под конец дня растерял почти весь рост
По состоянию на 19:00 мск 19 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,25% и составил 2432,14. Индекс РТС вырос на 1,18% и составил 924,77.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ТМК – 70,26 руб. (+9,43%)
Холдинг ВУШ – 38,85 руб. (+5,65%)
«Акрон» – 18 264 руб. (+4,76%)
«Каршеринг Руссия» – 47,45 руб. (+4,17%)
«Русгидро» – 0,46 руб. (+4,16%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«МД медикал груп» – 1303,40 руб. (-3,59%)
ГК «Самолет» – 239,60 руб. (-2,60%)
ВИ.ру – 78,90 руб. (-1,94%)
VK – 134 руб. (-1,90%)
«Татнефть» АО – 619,60 руб. (-1,71%)
Общий объем торгов составил 125,79 млрд руб.