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Рынок акций под конец дня растерял почти весь рост

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 19 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,25% и составил 2432,14. Индекс РТС вырос на 1,18% и составил 924,77.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 125,79 млрд руб.

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