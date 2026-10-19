Сазанов: Минфин не предлагал акциз на конфеты

«Ведомости» писали в мае, что рынок шоколада падает второй год подряд. Объем продаж шоколадных плиток в России по итогам 2025 г. составил 231 000 т, или 292 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%.