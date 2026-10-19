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Главная / Бизнес /

Сазанов: Минфин не предлагал акциз на конфеты

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин не готовит и не предлагал инициатив по введению акциза на конфеты, заверил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», – сказал он (цитата по ТАСС).

13 октября РБК писал, что бизнес предложил отменить льготный НДС на сахар и ввести акциз на конфеты. Инициатива оказалась в числе обсуждаемых предложений к форуму «Деловой России» с участием президента РФ Владимира Путина.

«Ведомости» писали в мае, что рынок шоколада падает второй год подряд. Объем продаж шоколадных плиток в России по итогам 2025 г. составил 231 000 т, или 292 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%.

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