Сазанов: Минфин не предлагал акциз на конфеты
Минфин не готовит и не предлагал инициатив по введению акциза на конфеты, заверил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Минфин таких предложений не готовит и не предлагал», – сказал он (цитата по ТАСС).
13 октября РБК писал, что бизнес предложил отменить льготный НДС на сахар и ввести акциз на конфеты. Инициатива оказалась в числе обсуждаемых предложений к форуму «Деловой России» с участием президента РФ Владимира Путина.
«Ведомости» писали в мае, что рынок шоколада падает второй год подряд. Объем продаж шоколадных плиток в России по итогам 2025 г. составил 231 000 т, или 292 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%.