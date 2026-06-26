Основатель Media Instinct Group запустит кондитерскую фабрику в Петербурге

Запуск «Чоколетт» запланирован на июль 2026 г., президент Media Instinct Group стал единственным учредителем этой компании. Первая очередь фабрики рассчитана на выпуск до 1000 т шоколада и кондитерских изделий в год, уточнил представитель Бахтерова. В первую очередь эти мощности будут использоваться для производства собственной продукции в среднем ценовом сегменте под брендами Red (сладости с пониженной калорийностью и без добавления сахара), Nature (шоколад, батончики и конфеты с коротким составом без добавления ароматизаторов) и др. При этом фабрика также будет развивать контрактное производство шоколада и кондитерских изделий для розничных сетей (в формате собственных торговых марок – СТМ) и других заказчиков.