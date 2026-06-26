Основатель Media Instinct Group запустит кондитерскую фабрику в Петербурге

Основатель Media Instinct Group запустит кондитерскую фабрику в ПетербургеИнвестиции в проект составят 300–400 млн рублей
Алексей Бахтеров, основатель и президент рекламной группы Media Instinct Group (входит в Group 1 – крупнейшую рекламную группу России по объему медиазакупок в 2025 г.; данные Sostav.ru) запустит кондитерскую фабрику «Чоколетт» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель. Инвестиции в развитие проекта составят 300–400 млн руб.: они будут направлены на закупку и установку российского, турецкого и китайского оборудования, продвижение и рекламу. Здание фабрики, как уточнил представитель Бахтерова, находится в аренде.
Запуск «Чоколетт» запланирован на июль 2026 г., президент Media Instinct Group стал единственным учредителем этой компании. Первая очередь фабрики рассчитана на выпуск до 1000 т шоколада и кондитерских изделий в год, уточнил представитель Бахтерова. В первую очередь эти мощности будут использоваться для производства собственной продукции в среднем ценовом сегменте под брендами Red (сладости с пониженной калорийностью и без добавления сахара), Nature (шоколад, батончики и конфеты с коротким составом без добавления ароматизаторов) и др. При этом фабрика также будет развивать контрактное производство шоколада и кондитерских изделий для розничных сетей (в формате собственных торговых марок – СТМ) и других заказчиков.
Продукция Red и Nature уже представлена в федеральных торговых сетях «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «О’кей», Metro, «Лента» и «Магнит». Ранее она производилась только на контрактной основе. После запуска фабрики производство собственной продукции «Чоколетт» на контрактных мощностях планируется частично продолжить, отметил представитель Бахтерова. Рынок функциональных продуктов питания (пищевые продукты, обогащенные полезными добавками) активно растет, говорит Бахтеров. После ухода части зарубежных брендов российский рынок, по словам Бахтерова, «открывает дополнительные возможности для отечественных производителей».
Продажи функционального питания за I квартал 2026 г. выросли на 17% до 82 млрд руб., оценивает глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова. Рост спроса на эту категорию замедлился в этом году почти в два раза. По словам эксперта, за аналогичный период прошлого года динамика продаж составила 29,6% в сравнении год к году.
Открытых данных о рыночной доле брендов Red и Nature на российском рынке здорового питания нет, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. При этом, по ее словам, марки обладают определенной узнаваемостью среди потребителей, благодаря представленности в ассортименте крупных розничных сетей. Сумишевская относит эти бренды к нишевым игрокам рынка. Если лидеры категорий продукции без сахара или товаров с чистым составом могут занимать около 10–12% сегментов, то доля доли Red и Nature существенно ниже, заключает она.
Поскольку о строительстве фабрики с нуля речь не идет, объем инвестиций на уровне 300-400 млн руб. для первой очереди на 1000 т в год выглядит реалистично, оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ключевая цель компании – перенос уже существующих брендов и продаж под прямой производственный контроль: собственная фабрика позволит контролировать рецептуру, качество, сроки выпуска и себестоимость, поясняет он. При этом контрактное производство в такой конструкции страхует бизнес-модель, продолжает Бурмистров: «Собственные бренды потенциально маржинальнее, но требуют постоянных затрат на рекламу, промо и развитие полки. СТМ быстрее загружают оборудование и обеспечивают оборот».
Сильной стороной проекта является рекламная компетенция владельца и уже развитая система дистрибуции, резюмирует Бурмистров: «При этом с лидерами отрасли фабрика с таким уровней мощностей конкурировать не может, для нее логично будет делать ставку на скорость новых запусков и точную работу с нишами».