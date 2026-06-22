Рекламный рынок в России в январе-марте показал рост ниже инфляции

Рекламный рынок в России в январе-марте показал рост ниже инфляцииЭто связано с «непростой общеэкономической ситуацией в стране», поясняют эксперты
Российский рекламный рынок в январе-марте 2026 г. увеличился на 5% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 220-222 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из оценки совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Таким образом, темпы роста рекламного рынка оказались ниже уровня годовой инфляции: по данным Росстата, на конец марта она составляла 5,86%. В сравнении с 2025 г. увеличение расходов на продвижение товаров и услуг и вовсе замедлилось в 2,2 раза: тогда объем рекламных бюджетов в медиа в I квартале увеличился на 11% к январю-марту 2024 г.
Замедление динамики рынка обусловлено «крайне непростой общеэкономической ситуацией в стране», пояснил вице-президент АКАР Сергей Веселов. Эксперт, в частности, сослался на данные Росстата, согласно которым ВВП России в I квартале сократился на 0,2% в сравнении с январем-мартом 2025 г.
Наиболее динамичный рост среди медиаканалов в январе-марте, согласно оценке совета экспертов АКАР, показал сегмент интернет-сервисов. Он увеличился на 8% до 117-118 млрд руб. На второй позиции – видеореклама (включает в себя затраты на размещения на ТВ и в онлайн-видео), но ее объем вырос лишь на 1% и составил 67,5-68,5 млрд руб.
Еще у двух рекламных сегментов – аудио и издательского бизнеса – зафиксировано падение. Первый – аудиореклама включает в себя рекламу на эфирном радио и в онлайн-аудио: в совокупности он сократился на 4% до 4,7-4,9 млрд руб. Подсегмент эфирного радио упал на те же 4% и достиг 4,5-4,7 млрд руб. Объем рекламы у издательского бизнеса снизился на 7% и составил 4,8-5 млрд руб. Причем подсегмент печатной прессы показал более существенное падение – на 14% до 800-900 млн руб. А объем рекламы в digital-версиях изданий сократился на 5% до 4-4,1 млрд руб.
В общей оценке рекламного рынка за I квартал также учтена «предварительная оценка объемов и динамики сегмента рекламы вне дома» (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений), отмечают в АКАР. Но отдельно данные по подсегменту эксперты ассоциации не раскрыли, поскольку они «не смогли прийти к единому мнению по оценке его параметров», отметил Веселов.