Рекламный рынок в России в январе-марте показал рост ниже инфляции

Российский рекламный рынок в январе-марте 2026 г. увеличился на 5% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 220-222 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из оценки совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Таким образом, темпы роста рекламного рынка оказались ниже уровня годовой инфляции: по данным Росстата, на конец марта она составляла 5,86%. В сравнении с 2025 г. увеличение расходов на продвижение товаров и услуг и вовсе замедлилось в 2,2 раза: тогда объем рекламных бюджетов в медиа в I квартале увеличился на 11% к январю-марту 2024 г.