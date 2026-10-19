Молдавия направила ноту протеста Украине после инцидента с пограничниками
Кишинев направил ноту протеста Киеву в связи с пересечением границы украинскими пограничниками. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп в беседе с Radio Moldova.
«Украинские пограничники позволили себе пересечь демаркационную линию границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением границы уже направлены протестные или информационные ноты в посольство Украины и другие органы власти», – сказал он.
В середине октября в Молдавии задержали украинских пограничников, которые преследовали уклониста в районе села Холошница. В ходе преследования украинские сотрудники пересекли границу с Молдавией. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
Спикер госпогранслужбы Украины пояснил, что пограничников прибило к молдавскому берегу из-за обмеления Днестра.