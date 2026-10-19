Итоги торгов на Мосбирже 19 октября

Народный банк КНР 20 октября примет решение по базовой кредитной ставке, в Евросоюзе выйдет октябрьский индекс экономических настроений от Центра экономических исследований (ZEW). На российском рынке в тот же день Мосбиржа остановит торги акциями компании ПИК, «Северсталь» представит финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2026 г., «Европлан» раскроет операционные результаты за девять месяцев. Кроме того, совет директоров «Газпрома» обсудит вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет на 2026 г.