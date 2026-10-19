Итоги торгов на Мосбирже 19 октября

Итоги торгов на Мосбирже 19 октябряСдерживающими факторами выступили крепкий рубль и удешевление нефти
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 19 октября, вырос на 0,25% до 2432,06 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 1,18% и составил 924,74 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+3,35%), Positive Technologies (+2,84%), «Русала» (+2,39%), «Фосагро» (+2,17%) и АФК «Система» (+2,01%). В аутсайдерах оказались акции «Мать и дитя» (-3,39%), VK (-1,86%), обыкновенные и привилегированные бумаги «Татнефти» (-1,67 и -1,33% соответственно), а также обыкновенные акции «Яндекса» (-1,19%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,32% (-4 коп.) до 12,41 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,85 руб. (-77 коп.). Официальный курс евро составил 93,23 руб. (-49 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,06% до $108,69/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,93% до $98,1/барр.
Индекс Мосбиржи начал понедельник бодрым ростом и дотянулся до 2465 пунктов, но во второй половине дня бенчмарк растерял дневные достижения, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Сдерживающим фактором для покупателей 19 октября был укрепившийся рубль и откатившиеся от локальных вершин цены на нефть, считает он.
Но основное влияние на индекс продолжают оказывать геополитические новости, указывает аналитик. Президент США Дональд Трамп 19 октября заявил, что на 60 дней заморозил новые антироссийские санкции, а также стало известно, что обсуждается возможность проведения встречи глав России, США и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества для обсуждения урегулирования украинского конфликта. В то же время в Еврокомиссии не поддержали предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине.
На мировых площадках 19 октября динамика была невыразительная, продолжает эксперт. По его словам, общими источниками беспокойства остаются дорогая нефть, окупаемость искусственного интеллекта, ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы США на заседании, которое пройдет 27–28 октября. В Китае вышедшая статистика по динамике ВВП, розничным продажам, объемам производства и безработице оказалась лучше прогнозов, отмечает Смирнов.
Народный банк КНР 20 октября примет решение по базовой кредитной ставке, в Евросоюзе выйдет октябрьский индекс экономических настроений от Центра экономических исследований (ZEW). На российском рынке в тот же день Мосбиржа остановит торги акциями компании ПИК, «Северсталь» представит финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2026 г., «Европлан» раскроет операционные результаты за девять месяцев. Кроме того, совет директоров «Газпрома» обсудит вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет на 2026 г.
20 октября индекс Мосбиржи может составить 2400–2500 пунктов, прогнозирует Смирнов.
Рубль 19 октября продолжил теснить валюты, продолжает эксперт: доллар опустился ниже 83 руб., а юань – 12,3 руб. Нацвалюта укрепляется из-за улучшения геополитического фона, высоких цен на нефть и приближения периода уплаты налогов, в том числе квартального налога на дополнительный доход (НДД), отметил Смирнов. Объем последнего эксперт оценивает примерно в 400 млрд руб.
В течение недели валюты могут достигнуть новых минимумов, считает Смирнов. Согласно его прогнозу, во вторник, 20 октября, доллар может быть на уровне 82–84 руб., юань – 12,25–12,55 руб.