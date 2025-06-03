Минобрнауки: треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки
Треть иностранных граждан не набирают нужный балл для прохождения тестирования по русскому языку с первой попытки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Почти половина из них не могут сдать экзамен и в следующие разы.
Как уточнили в ведомстве, доля мигрантов, которые не справляются с экзаменом, остается на уровне мая 2024 г., когда коммерческим организациям запретили участвовать в процедуре проведения тестирования. Тогда показатель, фиксирующий долю не сдавших иностранных граждан, вырос с 3% до 30%.
3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минобрнауки нужно принять меры по недопущению подделки результатов экзаменов мигрантов. Он рассказал о случаях, которые происходят в центрах по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства, где мигрантам отдают заранее подготовленные ответы за денежное вознаграждение.
В середине мая Володин сообщил, что закон о проведении тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при приеме в школу оказался эффективен. Из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений о законности пребывания в России. Сдали экзамен 27 человек из 44, пришедших на тестирование в 10 регионах.