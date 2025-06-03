Минобрнауки: треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки

В середине мая Володин сообщил, что закон о проведении тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при приеме в школу оказался эффективен. Из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений о законности пребывания в России. Сдали экзамен 27 человек из 44, пришедших на тестирование в 10 регионах.