Володин призвал принять меры из-за подделки результатов экзаменов мигрантов

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на резонансный случай задержания организаторов незаконной миграции, который произошел в Екатеринбурге 29 мая. Среди обвиняемых оказалась директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства Уральского федерального университета. Она, по версии следователей, массово принимала экзамены у иностранцев, предоставляя им через сообщников заранее подготовленные варианты правильных ответов за денежное вознаграждение.