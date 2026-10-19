Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 428,76+0,11%RTSI923,49+1,04%RGBI111,68-0,18%RGBITR770,74-0,07%
Главная / Общество /

МВД ДНР составило протокол об экстремизме на блогера Золо

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Полиция составила на блогера Ивана Золо (Ивана Золочевского) административный протокол из-за того, что он публично демонстрировал символику экстремистской организации. Об этом сообщило в МВД РФ по региону в Telegram-канале.

«В столице ДНР сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Москвы, который разместил на одной из интернет-платформ контент, запрещенный действующим законодательством РФ», – сказано в сообщении.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Блогера задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по республике. Указывается, что ранее молодой человек также разместил фото с экстремистской символикой в своем Telegram-канале.

Ведомство также отметило, что Ивана Золо задержали 18 сентября в день его концерта. Блогер должен был выступить в ночном клубе Донецка «Террикон».

В феврале глава департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что концерт Золо в городе отменен. Он аннулирован по требованию губернатора Севастополя Михаила Развожаева. При этом Развожаев заявил, что организаторы концертов должны согласовывать их проведение с силами общественной безопасности и оперативным штабом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь