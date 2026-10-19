МВД ДНР составило протокол об экстремизме на блогера Золо
Полиция составила на блогера Ивана Золо (Ивана Золочевского) административный протокол из-за того, что он публично демонстрировал символику экстремистской организации. Об этом сообщило в МВД РФ по региону в Telegram-канале.
«В столице ДНР сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Москвы, который разместил на одной из интернет-платформ контент, запрещенный действующим законодательством РФ», – сказано в сообщении.
Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).
Блогера задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по республике. Указывается, что ранее молодой человек также разместил фото с экстремистской символикой в своем Telegram-канале.
Ведомство также отметило, что Ивана Золо задержали 18 сентября в день его концерта. Блогер должен был выступить в ночном клубе Донецка «Террикон».
В феврале глава департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что концерт Золо в городе отменен. Он аннулирован по требованию губернатора Севастополя Михаила Развожаева. При этом Развожаев заявил, что организаторы концертов должны согласовывать их проведение с силами общественной безопасности и оперативным штабом.