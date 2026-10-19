МВД ДНР составило протокол об экстремизме на блогера Золо

В феврале глава департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что концерт Золо в городе отменен. Он аннулирован по требованию губернатора Севастополя Михаила Развожаева. При этом Развожаев заявил, что организаторы концертов должны согласовывать их проведение с силами общественной безопасности и оперативным штабом.