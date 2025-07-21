В Москве задержали иностранцев по подозрению в фиктивной легализации мигрантов
Сотрудники ФСБ России и ОМОНа задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов в Москве, сообщили в Росгвардии.
Фигуранты изготавливали поддельные миграционные карты и оформляли фиктивные патенты на трудовую деятельность. В результате было незаконно легализовано более тысячи иностранных граждан, а криминальный доход фигурантов составил не менее 2 млн руб.
«Вести» передают, что были ликвидированы две подпольные лаборатории, где изготавливались поддельные документы, а также изъяты оборудование, базы данных клиентов, миграционные карты, печати разных организаций, паспорта граждан стран Центральной Азии и другие улики.
18 июля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него вошли убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Кроме того, гражданства лишат за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.