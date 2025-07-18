Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Ключевым моментом в вопросе ограничений является профилактическая работа: иностранным гражданам нужно рассказывать о законах, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, зачастую, когда принимаются поправки в законы, касающиеся миграции, об изменениях мало кто знает. Объяснять, что поменялось и что человеку будет за правонарушения, могут СМИ, считает эксперт. Получение гражданства РФ для иностранца – важное событие, никто не хочет его терять. Если разъяснить людям, за что они могут быть лишены гражданства, они будут более ответственно относиться к соблюдению законов, заключил Коженов.