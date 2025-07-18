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Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Среди них вовлечение в занятие проституцией, изготовление порнографии, развратные действия и изнасилование
Екатерина Дорофеева
Татьяна Князькова
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него вошли убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Кроме того, гражданства лишат за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.

Под инициативой, которая была внесена в Госдуму 26 июня 2025 г., подписалось более 400 депутатов. Проект закона к первому чтению предлагал лишать приобретенного гражданства за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганду нацистской символики, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России. Кроме того, в перечне были публичные призывы к деятельности против безопасности, помощь противнику и содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует. В таком виде законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании 8 июля. Ко второму чтению 17 июля перечень был расширен преступлениями против несовершеннолетних.

На граждан России, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, закон направлен на обеспечение национальной безопасности, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы.

2%

от общего количества зарегистрированных в стране преступлений занимают правонарушения со стороны мигрантов. Об этом в апреле 2025 г. сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (цитата по ТАСС). По состоянию на конец прошлого года в стране находилось 6,3 млн иностранных граждан, в 2023 г. – 5,9 млн человек. При этом количество совершенных ими преступлений практически не изменилось и составило 38 600, заявил Шойгу

Лишение гражданства – это «общественная и государственная оценка» для тех, кто не выполнил обязательства и «предал граждан России и нашу страну», заявила зампред Госдумы Ирина Яровая. Она считает, что мера повысит статус гражданина России и даст понять, что присяга, даваемая стране и ее гражданам, а также «обязательства, принимаемые перед народом России», должны исполняться. По ее словам, уголовное наказание «будет неотвратимым и строгим». Процедура прекращения гражданства начнется в течение пяти дней с момента вступления приговора в законную силу, уточнила она.

Принятие законопроекта скажется на отношении мигрантов к российским законам, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин: «Люди поймут, что само право гражданства не дает возможности вести себя вольно». Как отметил Зорин, выбор меры в виде лишения гражданства, а не исключительно судебные разбирательства, как было ранее, объясняется международной обстановкой и усилением давления на Россию со стороны Запада. Эти обстоятельства требуют более оперативной работы с вопросами безопасности и с тем, чтобы на территорию страны проникало меньше людей с криминальным прошлым и преступными намерениями, добавил он.

Из-за чего ранее лишали гражданства РФ

Гражданство России ранее могло быть прекращено, если человек добровольно желал отказаться от него, напоминает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Кроме того, его можно было лишиться из-за совершения преступлений, создающих угрозу нацбезопасности страны, из-за непостановки на воинский учет и подделки документов.

Лишений приобретенного гражданства станет больше, считает юрист Ботиржон Шермухаммад. Наряду с этим он отметил, что официальные данные о преступности среди мигрантов говорят об их небольшой доле в общем массиве совершенных преступлений. Расширение перечня оснований вряд ли повлияет на выбор людей, которые планируют получать гражданство, продолжил Шермухаммад. По его словам, они начали более осознанно относиться к этому вопросу после начала боевых действий на Украине.

Ключевым моментом в вопросе ограничений является профилактическая работа: иностранным гражданам нужно рассказывать о законах, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, зачастую, когда принимаются поправки в законы, касающиеся миграции, об изменениях мало кто знает. Объяснять, что поменялось и что человеку будет за правонарушения, могут СМИ, считает эксперт. Получение гражданства РФ для иностранца – важное событие, никто не хочет его терять. Если разъяснить людям, за что они могут быть лишены гражданства, они будут более ответственно относиться к соблюдению законов, заключил Коженов.

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