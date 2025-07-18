Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства РФСреди них вовлечение в занятие проституцией, изготовление порнографии, развратные действия и изнасилование
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. В него вошли убийство, изнасилование, развратные действия по отношению к детям, вовлечение их в занятие проституцией, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Кроме того, гражданства лишат за принуждение ребенка к действиям сексуального характера, организацию незаконной миграции и преступления по экстремистским мотивам.
Под инициативой, которая была внесена в Госдуму 26 июня 2025 г., подписалось более 400 депутатов. Проект закона к первому чтению предлагал лишать приобретенного гражданства за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганду нацистской символики, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России. Кроме того, в перечне были публичные призывы к деятельности против безопасности, помощь противнику и содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует. В таком виде законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании 8 июля. Ко второму чтению 17 июля перечень был расширен преступлениями против несовершеннолетних.
На граждан России, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, закон направлен на обеспечение национальной безопасности, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы.
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Лишение гражданства – это «общественная и государственная оценка» для тех, кто не выполнил обязательства и «предал граждан России и нашу страну», заявила зампред Госдумы Ирина Яровая. Она считает, что мера повысит статус гражданина России и даст понять, что присяга, даваемая стране и ее гражданам, а также «обязательства, принимаемые перед народом России», должны исполняться. По ее словам, уголовное наказание «будет неотвратимым и строгим». Процедура прекращения гражданства начнется в течение пяти дней с момента вступления приговора в законную силу, уточнила она.
Принятие законопроекта скажется на отношении мигрантов к российским законам, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин: «Люди поймут, что само право гражданства не дает возможности вести себя вольно». Как отметил Зорин, выбор меры в виде лишения гражданства, а не исключительно судебные разбирательства, как было ранее, объясняется международной обстановкой и усилением давления на Россию со стороны Запада. Эти обстоятельства требуют более оперативной работы с вопросами безопасности и с тем, чтобы на территорию страны проникало меньше людей с криминальным прошлым и преступными намерениями, добавил он.
Из-за чего ранее лишали гражданства РФ
Лишений приобретенного гражданства станет больше, считает юрист Ботиржон Шермухаммад. Наряду с этим он отметил, что официальные данные о преступности среди мигрантов говорят об их небольшой доле в общем массиве совершенных преступлений. Расширение перечня оснований вряд ли повлияет на выбор людей, которые планируют получать гражданство, продолжил Шермухаммад. По его словам, они начали более осознанно относиться к этому вопросу после начала боевых действий на Украине.
Ключевым моментом в вопросе ограничений является профилактическая работа: иностранным гражданам нужно рассказывать о законах, заявил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, зачастую, когда принимаются поправки в законы, касающиеся миграции, об изменениях мало кто знает. Объяснять, что поменялось и что человеку будет за правонарушения, могут СМИ, считает эксперт. Получение гражданства РФ для иностранца – важное событие, никто не хочет его терять. Если разъяснить людям, за что они могут быть лишены гражданства, они будут более ответственно относиться к соблюдению законов, заключил Коженов.