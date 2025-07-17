В ЦБ уточнили критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

По образовательному критерию вместо действовавшего требования о наличии высшего экономического образования теперь установлен перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. В Банке России пояснили, что так человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн руб.