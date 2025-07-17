В ЦБ уточнили критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, размер дохода должен составлять не менее 12 млн руб. в год за последние два года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
При этом, в комбинации с другими критериями, такими как прохождение усложненного тестирования, высшее образование и др., требование по размеру ежегодного дохода снижается до 6 млн руб. Уточняется, что в эту сумму не будут входить доходы от продажи недвижимости.
По образовательному критерию вместо действовавшего требования о наличии высшего экономического образования теперь установлен перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. В Банке России пояснили, что так человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн руб.
В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, добавлены международные сертификаты, которые уже используются в качестве требований к инвестиционным советникам.
Тем временем параметры имущественного критерия не изменились. Сейчас минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, составляет 12 млн руб., а с 1 января 2026 г. он увеличится до 24 млн руб. В комбинации с другими критериями требования будут в два раза меньше – 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
Указания ЦБ вступят в силу 28 июля.
28 мая ЦБ разрешил «квалам» пользоваться инструментами с привязкой к криптовалютам. Ключевое условие, по данным регулятора, состоит в том, что такие инструменты, например ценные бумаги и цифровые финансовые активы, не должны предусматривать фактическую передачу криптовалют.