ЦБ разрешил «квалам» пользоваться инструментами с привязкой к криптовалютам
Финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют, сообщила пресс-служба Банка России.
Ключевое условие, по данным регулятора, состоит в том, что такие инструменты, например ценные бумаги и цифровые финансовые активы, не должны предусматривать фактическую передачу криптовалют.
Центральный банк порекомендовал кредитным организациям предусмотреть полное покрытие капиталом финансовых инструментов, связанных с криптовалютой, а также установить для них отдельный лимит. Регулятор сообщил о планах формализовать консервативный подход к урегулированию рисков в этой области.
Банк России призвал граждан не инвестировать непосредственно в криптовалюты.
Это решение дает инвесторам возможность легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам – применять более продвинутые инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски – по понятным правилам и с базовой защитой со стороны государства, обращает внимание начальник управления торговых операций «ВТБ мои инвестиции» Сергей Селютин.
Для брокеров это шанс расширить продуктовую линейку, считает он. В первую очередь – за счет фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов, полагает Селютин.
То, что доступ пока есть только для квалифицированных инвесторов – логично, оценивает он: это дает возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам.
За последние полгода объем потоков криптоактивов россиян превысил 7 трлн руб. Однако объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок за аналогичный период снизился на 0,9% до 165,4 млн посещений, а их доля там уменьшилась до 4,5%.