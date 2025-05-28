ЦБ разрешил «квалам» пользоваться инструментами с привязкой к криптовалютам

Это решение дает инвесторам возможность легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам – применять более продвинутые инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски – по понятным правилам и с базовой защитой со стороны государства, обращает внимание начальник управления торговых операций «ВТБ мои инвестиции» Сергей Селютин.