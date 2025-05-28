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ЦБ разрешил «квалам» пользоваться инструментами с привязкой к криптовалютам

Ведомости

Финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют, сообщила пресс-служба Банка России.

Ключевое условие, по данным регулятора, состоит в том, что такие инструменты, например ценные бумаги и цифровые финансовые активы, не должны предусматривать фактическую передачу криптовалют.

Центральный банк порекомендовал кредитным организациям предусмотреть полное покрытие капиталом финансовых инструментов, связанных с криптовалютой, а также установить для них отдельный лимит. Регулятор сообщил о планах формализовать консервативный подход к урегулированию рисков в этой области.

Банк России призвал граждан не инвестировать непосредственно в криптовалюты.

Это решение дает инвесторам возможность легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам – применять более продвинутые инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски – по понятным правилам и с базовой защитой со стороны государства, обращает внимание начальник управления торговых операций «ВТБ мои инвестиции» Сергей Селютин.

Для брокеров это шанс расширить продуктовую линейку, считает он. В первую очередь – за счет фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов, полагает Селютин.

То, что доступ пока есть только для квалифицированных инвесторов – логично, оценивает он: это дает возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам.

За последние полгода объем потоков криптоактивов россиян превысил 7 трлн руб. Однако объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок за аналогичный период снизился на 0,9% до 165,4 млн посещений, а их доля там уменьшилась до 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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