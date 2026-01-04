В 2025 году судебные приставы выдворили свыше 54 000 мигрантов

В аналогичном периоде 2024 г. эта цифра составляла 79 000 человек. На 2024 г. пришелся пик выдворений, связанный с усилением миграционного контроля после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте того же года. По итогам всего 2024 г. было выдворено более 87 000 иностранцев, что почти в два раза превысило показатель 2023 г. (44 000 человек).