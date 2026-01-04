Газета
В 2025 году судебные приставы выдворили свыше 54 000 мигрантов

За первые 11 месяцев 2025 г. из России было принудительно выдворено 54 400 иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших законодательство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

В аналогичном периоде 2024 г. эта цифра составляла 79 000 человек. На 2024 г. пришелся пик выдворений, связанный с усилением миграционного контроля после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте того же года. По итогам всего 2024 г. было выдворено более 87 000 иностранцев, что почти в два раза превысило показатель 2023 г. (44 000 человек).

С 28 января 2026 г. органы управления образованием начнут передавать в МВД сведения о подаче иностранцами обращений для зачисления их детей в школы и колледжи. В ведомство также будут направляться данные о результатах тестирования по русскому языку и о зачислении или отчислении ребенка из учебного заведения. МВД, в свою очередь, станет информировать образовательные органы о постановке детей на миграционный учет или снятии с него.

