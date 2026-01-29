В РФ изучат опыт исламской системы найма иностранцев для грядущего оргнабора

В РФ изучат опыт исламской системы найма иностранцев для грядущего оргнабораТематическую программу допобразования для бизнеса разработала организация Константина Малофеева
В России появится программа дополнительного профессионального образования (ДПО) «Целевой организованный набор иностранной рабочей силы». Ее слушателям предлагают изучить практики, применяемые в системе кафала стран Персидского залива. Разработкой программы занималась автономная некоммерческая организация «Институт Царьград», учредителем которой является православный бизнесмен Константин Малофеев, а директором – философ Александр Дугин.
Целевая группа программы – представители бизнеса и организаций, которые привлекают иностранную рабочую силу по механизму оргнабора или планируют это делать. К ДПО, в частности, будут допускать специалистов кадровых служб предприятий. Требование к поступающим – наличие высшего образования. Об этом рассказал в презентации программы руководитель Центра миграционных исследований «Института Царьград» и направления «Миграция» Центра им. Столыпина Высшей школы госуправления РАНХиГС Михаил Бурда на конференции «Новая миграционная политика РФ».
Как следует из материалов к конференции, во время обучения специалистам будут рассказывать о нормативном правовом регулировании миграционной политики РФ, оценке миграционной ситуации и отечественном рынке профессиональных услуг в области оргнабора. Изучат и международные практики – в частности, планируют уделить внимание системе кафала, на основе которой нанимают иностранцев в странах Персидского залива. Она в программе ДПО названа «эффективной формой организованного набора».
В системе кафала основную нагрузку за содержание, наем и депортацию иностранной рабочей силы несет не государство, а бизнес, рассказал «Ведомостям» старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Работодатель полностью отвечает за мигранта, освобождая государство от необходимости запускать в страну миллионы иностранцев, уточнил он. Например, в Саудовской Аравии местные предприниматели обязаны не просто нанять иностранцев, но и обеспечить их жильем, говорит Балмасов. До этого саудовские работодатели для найма открывают свои офисы за рубежом и там отбирают потенциальных работников, объяснил эксперт.
Эксперимент по организованному набору иностранцев на работу начнется в России в 2027 г. и продлится до 2029 г. Он затронет все субъекты страны, кроме Москвы и Московской области. Оргнабор предполагает создание двух реестров: работодателей, нанимающих иностранцев, и работников. На территории проведения эксперимента другие способы привлечения иностранцев на работу исключаются.
Эти изменения создают риски для бизнеса, среди них – рост расходов на 12–30%, считает член совета приморского регионального отделения «Деловой России» Денис Дега. По его оценке, сейчас работодатель тратит на оформление одного иностранного работника до 5000 руб., а когда поправки вступят в силу, на это уйдет до 150 000 руб. «Государственные пошлины, транспортные расходы, проживание, медицинский осмотр – все будет оплачивать бизнес», – отметил Дега. По его словам, средняя компания с потребностью 30 иностранных работников будет тратить на них около 3 млн руб.
Поправки могут ударить по ключевым отраслям: строительству, общественному питанию, сельскому и жилищно-коммунальному хозяйству, предупреждает Дега. Во всех этих сферах доля иностранных работников составляет 25–50%, отмечает он. После введения оргнабора возможен рост теневой занятости, поскольку оплачивать 150 000 руб. за каждого работника некоторые предприятия не смогут. Уход в неформальный сектор станет экономически выгодным, а малые предприятия закроются – для них подобные расходы окажутся непосильными, считает Дега.
Совмещать интересы бизнеса и государства в миграционной политике сложно, но можно, полагает член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. В первую очередь миграция – это вопрос национальной безопасности страны, говорит он. Кафала интересует РФ как технология контроля за иностранными гражданами, следует из его заявления на конференции. По мнению Кабанова, малый бизнес в регионах, в которых ввели ограничения на работу для иностранных граждан, «не умер», а цены в этих субъектах не поднялись. При формировании миграционной политики в 1990-х гг. российскую экономику хотели «подсадить» на миграцию, сейчас бизнесу нужно отходить от этого, добавил он.
Кафала позволяет миграционным службам отслеживать денежные переводы иностранцев и взимать с них налоги, рассказал Балмасов. С одной стороны, это приведет к росту издержек бизнеса, а с другой – работодатель предпочтет взять на работу россиянина вместо иностранца, считает он. Кроме того, кафала защищает мигрантов от произвола работодателей, говорит эксперт. По его словам, Россия могла бы имплементировать исламскую систему найма в российское правовое поле. «Иностранный опыт положительный, и велосипед тут изобретать не нужно», – резюмировал он.