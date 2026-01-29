В РФ изучат опыт исламской системы найма иностранцев для грядущего оргнабора

Совмещать интересы бизнеса и государства в миграционной политике сложно, но можно, полагает член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. В первую очередь миграция – это вопрос национальной безопасности страны, говорит он. Кафала интересует РФ как технология контроля за иностранными гражданами, следует из его заявления на конференции. По мнению Кабанова, малый бизнес в регионах, в которых ввели ограничения на работу для иностранных граждан, «не умер», а цены в этих субъектах не поднялись. При формировании миграционной политики в 1990-х гг. российскую экономику хотели «подсадить» на миграцию, сейчас бизнесу нужно отходить от этого, добавил он.