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Захарова назвала запрет русского языка в СМИ Латвии грубейшей дискриминацией

Ведомости

Запрет Латвии на вещание СМИ на русском языке с 2026 г. является грубейшей дискриминацией и сегрегацией по этнолингвистическому признаку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии», – говорится в официальном комментарии Захаровой.

Она подчеркнула, что запрет вводится в стране, в которой на русском языке общаются 40% населения. По словам Захаровой, Рига законодательно приравняла тот факт, что люди продолжают говорить на русском языке, к угрозе национальной безопасности. Очередной шаг Латвии в войне с русским языком говорит о ее бессилии в построении демократичного общества, добавила она.

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Сейм Латвии 28 сентября одобрил новую Концепцию национальной безопасности страны, которая была подготовлена с учетом конфликта на Украине. Документ в том числе обязывает латвийским общественные СМИ с 1 января 2026 г. использовать только латышский язык или язык, «принадлежащий европейскому культурному пространству». «Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен, а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет», – следует из сообщения Сейма.

Ранее «Латвийское радио 4» сообщило, что многие школы страны оказались не готовы отказаться от русского языка и не способны обеспечить школьникам возможность изучения второго иностранного языка, который бы являлся официальным языком Евросоюза или Европейской экономической зоны. Из-за недостатка преподавателей школы могут предложить только русский язык в качестве второго иностранного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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