Захарова назвала запрет русского языка в СМИ Латвии грубейшей дискриминацией

Она подчеркнула, что запрет вводится в стране, в которой на русском языке общаются 40% населения. По словам Захаровой, Рига законодательно приравняла тот факт, что люди продолжают говорить на русском языке, к угрозе национальной безопасности. Очередной шаг Латвии в войне с русским языком говорит о ее бессилии в построении демократичного общества, добавила она.