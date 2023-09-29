Захарова назвала запрет русского языка в СМИ Латвии грубейшей дискриминацией
Запрет Латвии на вещание СМИ на русском языке с 2026 г. является грубейшей дискриминацией и сегрегацией по этнолингвистическому признаку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии», – говорится в официальном комментарии Захаровой.
Она подчеркнула, что запрет вводится в стране, в которой на русском языке общаются 40% населения. По словам Захаровой, Рига законодательно приравняла тот факт, что люди продолжают говорить на русском языке, к угрозе национальной безопасности. Очередной шаг Латвии в войне с русским языком говорит о ее бессилии в построении демократичного общества, добавила она.
Сейм Латвии 28 сентября одобрил новую Концепцию национальной безопасности страны, которая была подготовлена с учетом конфликта на Украине. Документ в том числе обязывает латвийским общественные СМИ с 1 января 2026 г. использовать только латышский язык или язык, «принадлежащий европейскому культурному пространству». «Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен, а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет», – следует из сообщения Сейма.
Ранее «Латвийское радио 4» сообщило, что многие школы страны оказались не готовы отказаться от русского языка и не способны обеспечить школьникам возможность изучения второго иностранного языка, который бы являлся официальным языком Евросоюза или Европейской экономической зоны. Из-за недостатка преподавателей школы могут предложить только русский язык в качестве второго иностранного.