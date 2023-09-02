Посольство РФ раскритиковало новые правила предоставления ВНЖ россиянам в Латвии

По информации посольства, миграционная служба Латвии объявила, что начиная со 2 сентября приступает к аннулированию ВНЖ у нескольких тысяч россиян и рассылке уведомлений с требованием покинуть территорию республики в 90-дневный срок. Под действие этой «антигуманной драконовской меры» попали, в основном, пожилые люди, многие из которых страдают серьезными хроническими заболеваниями, и «в силу объективных причин» они не смогли в сжатые сроки преодолеть все «фильтрационные» процедуры, заявили в посольстве. Кроме того, россияне могли даже не знать о «нюансах этой миграционной кампании».