Посольство РФ раскритиковало новые правила предоставления ВНЖ россиянам в Латвии
Посольство России в Латвии прокомментировало новые правила получения россиянами вида на жительство, который с сегодняшнего дня, 2 сентября, для многих может стать недействительным. До этого срока, по данным СМИ, владельцы ВНЖ должны были подтвердить знание государственного языка и наличие доходов.
По информации посольства, миграционная служба Латвии объявила, что начиная со 2 сентября приступает к аннулированию ВНЖ у нескольких тысяч россиян и рассылке уведомлений с требованием покинуть территорию республики в 90-дневный срок. Под действие этой «антигуманной драконовской меры» попали, в основном, пожилые люди, многие из которых страдают серьезными хроническими заболеваниями, и «в силу объективных причин» они не смогли в сжатые сроки преодолеть все «фильтрационные» процедуры, заявили в посольстве. Кроме того, россияне могли даже не знать о «нюансах этой миграционной кампании».
Инициатива, как заметили в диппредставительстве, появилась перед выборами, а ее авторами стали представители праворадикальных политических сил Латвии, чья идеологическая платформа базируется на «агрессивной ксенофобии и нетерпимости к русским».
«Как результат – непродуманный, откровенно неправовой законодательный акт, дискриминационная сущность которого сегодня мало у кого вызывает сомнения. Это признают и сами латвийские чиновники, на чьи плечи легла задача по его практической реализации», – говорится в заявлении.
В посольстве при этом уточнили, что ранее в сейм поступили поправки, которые позволят россиянам получить двухлетнюю отсрочку для сдачи экзамена по государственному языку. Однако латвийские парламентарии смогут рассмотреть их уже после истечения срока действия документов, которые легализуют пребывание на территории страны российских граждан. Российская сторона надеется, что в республике не допустят «правового произвола и расправы над тысячами ни в чем не повинных людей», отмечается в комментарии.
Как ранее писали латвийские СМИ, в последний момент перед вступлением изменений в силу МВД Латвии внесло в сейм поправки к закону об иммиграции. При этом в сентябре россиянам, по информации издания, все равно придется получить хотя бы временный вид на жительство. Портал Rus.LSM писал, что около 10 000 граждан России, которым нужно было подтвердить свой статус в Латвии, сдав экзамен на знание латышского языка или предоставив нужные документы, не сделали этого.
22 сентября 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, по которым срок выданных россиянам постоянных ВНЖ истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, нужно подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС и подтвердить знание государственного языка на уровне А2.