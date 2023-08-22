В Латвии гражданам России дадут дополнительное время для сдачи экзамена по языку

Агентство BNS уточняет, что правительство Латвии на закрытом заседании поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в стране.