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В Латвии гражданам России дадут дополнительное время для сдачи экзамена по языку

Ведомости

У проживающих в Латвии граждан России появится возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время им предстоит выучить латышский язык до уровня А2 и сдать экзамен, сообщает портал Rus.LSM.

Около 10 000 граждан России, которым нужно было подтвердить свой статус в Латвии, сдав экзамен на знание латышского языка или предоставив нужные документы, не сделали этого. Согласно действующему законодательству, 1 сентября им начнут приходить предписания выехать из страны.

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Агентство BNS уточняет, что правительство Латвии на закрытом заседании поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в стране.

22 сентября 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, по которым срок выданных россиянам постоянных ВНЖ истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, нужно подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС и подтвердить знание государственного языка на уровне А2.

7 августа министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что Эстония не планирует выселять граждан России по примеру Латвии и Литвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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