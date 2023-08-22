В Латвии гражданам России дадут дополнительное время для сдачи экзамена по языку
У проживающих в Латвии граждан России появится возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время им предстоит выучить латышский язык до уровня А2 и сдать экзамен, сообщает портал Rus.LSM.
Около 10 000 граждан России, которым нужно было подтвердить свой статус в Латвии, сдав экзамен на знание латышского языка или предоставив нужные документы, не сделали этого. Согласно действующему законодательству, 1 сентября им начнут приходить предписания выехать из страны.
Агентство BNS уточняет, что правительство Латвии на закрытом заседании поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в стране.
22 сентября 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, по которым срок выданных россиянам постоянных ВНЖ истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, нужно подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС и подтвердить знание государственного языка на уровне А2.
7 августа министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что Эстония не планирует выселять граждан России по примеру Латвии и Литвы.