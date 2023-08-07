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Эстония не собирается выселять российских граждан по образцу Латвии и Литвы

Ведомости

Эстония не планирует выселять граждан России из страны по примеру Латвии и Литвы, сообщил изданию ERR министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

К примеру, как отмечается, в Литве более 1000 граждан России и Белоруссии признали представляющими угрозу для страны после прохождения ими специальных опросов. По данным ERR, в Латвии вид на жительство будет аннулирован для 5000-6000 граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, так как страна ужесточает требования.

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Эстония подобных мер не планирует, отметил Ляэнеметс. «На самом деле это не дает никакой реальной картины тех людей, которые могут представлять риск. Эти люди очень хорошо знают, что такое ложь, и отвечают так, как мы хотим услышать или увидеть», – высказался он по поводу составления анкет для россиян и белорусов.

В Литве с ноября 2022 г. ввели специальные опросники для граждан России и Белоруссии, в которых помимо прочего необходимо предоставить информацию о своем отношении к происходящему на Украине. С ноября 2022 г. 1164 гражданина России и Белоруссии признали угрозой для национальной безопасности Литвы. Всем им запретили въезд в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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