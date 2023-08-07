Эстония не собирается выселять российских граждан по образцу Латвии и Литвы

Эстония подобных мер не планирует, отметил Ляэнеметс. «На самом деле это не дает никакой реальной картины тех людей, которые могут представлять риск. Эти люди очень хорошо знают, что такое ложь, и отвечают так, как мы хотим услышать или увидеть», – высказался он по поводу составления анкет для россиян и белорусов.