Эстония не собирается выселять российских граждан по образцу Латвии и Литвы
Эстония не планирует выселять граждан России из страны по примеру Латвии и Литвы, сообщил изданию ERR министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
К примеру, как отмечается, в Литве более 1000 граждан России и Белоруссии признали представляющими угрозу для страны после прохождения ими специальных опросов. По данным ERR, в Латвии вид на жительство будет аннулирован для 5000-6000 граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, так как страна ужесточает требования.
Эстония подобных мер не планирует, отметил Ляэнеметс. «На самом деле это не дает никакой реальной картины тех людей, которые могут представлять риск. Эти люди очень хорошо знают, что такое ложь, и отвечают так, как мы хотим услышать или увидеть», – высказался он по поводу составления анкет для россиян и белорусов.
В Литве с ноября 2022 г. ввели специальные опросники для граждан России и Белоруссии, в которых помимо прочего необходимо предоставить информацию о своем отношении к происходящему на Украине. С ноября 2022 г. 1164 гражданина России и Белоруссии признали угрозой для национальной безопасности Литвы. Всем им запретили въезд в страну.