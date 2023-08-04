Литва признала более 1000 граждан России и Белоруссии угрозой для своей безопасности

Ведомство уточняет, что речь идет о 254 гражданах РФ, из которых 43 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, 46 – отказано в его продлении. Еще для 59 человек временный вид на жительство аннулировали. 52 гражданина РФ лишились разрешения на постоянное проживание в Литве, столько же получили отказ в выдаче национальной визы.