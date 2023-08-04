Литва признала более 1000 граждан России и Белоруссии угрозой для своей безопасности
С ноября 2022 г. 1164 граждан России и Белоруссии признали угрозой для национальной безопасности Литвы. Всем им запретили въезд в страну, сообщил литовский департамент миграции.
Ведомство уточняет, что речь идет о 254 гражданах РФ, из которых 43 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, 46 – отказано в его продлении. Еще для 59 человек временный вид на жительство аннулировали. 52 гражданина РФ лишились разрешения на постоянное проживание в Литве, столько же получили отказ в выдаче национальной визы.
Угрозой для национальной безопасности признали также 910 граждан Белоруссии: 337 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, 121 – в его продлении. 205 белорусам аннулировали временные виды на жительство. Два человека получили отказы в выдаче разрешения на постоянное проживание в Литве, еще четверым аннулировали ранее выданные документы. В выдаче национальной визы отказали 241 гражданину Белоруссии.
С ноября 2022 г. в Литве для россиян и белорусов был введен специальный опросник, в котором помимо личных данных, необходимо было предоставить информацию о своем отношении к происходящему на Украине. 1 декабря 2022 г. МИД Литвы объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Вильнюсе за несовместимую с его статусом деятельность.