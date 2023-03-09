МИД РФ ввел санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Москва вводит санкции против 144 «враждебно настроенных» по отношению к России граждан Литвы, Латвии и Эстонии, следует из заявления МИД РФ.
«Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями», – говорится в заявлении.
В МИДе также отметили, что данный шаг вводится в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в внутренние дела, а также «разжигание русофобских настроений».
23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решение объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой. В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля.
27 января внешнеполитическое ведомство потребовало от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель после понижения уровня российско-латвийских дипломатических отношений.