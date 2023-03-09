МИД РФ ввел санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решение объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой. В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля.