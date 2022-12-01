МИД Литвы высылает сотрудника российского посольства
МИД Литвы объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Вильнюсе за несовместимую с его статусом деятельность, сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.
«1 декабря представитель посольства России в Литве был вызван в министерство иностранных дел. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника посольства России персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом», – говорится в сообщении.
Сотрудник, имя и должность которого не называются, должен покинуть страну в течение пяти дней.
Ранее в октябре МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Его деятельность Вильнюс также счел несовместимой со статусом дипломата, отметив, что его действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. В марте Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14. Позднее Латвия и Литва объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту.
В конце апреля российская сторона приняла решение закрыть генеральные консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Все сотрудники закрываемых консульств объявлены персонами нон грата, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми.
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