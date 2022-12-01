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МИД Литвы высылает сотрудника российского посольства

Ведомости

МИД Литвы объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Вильнюсе за несовместимую с его статусом деятельность, сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

«1 декабря представитель посольства России в Литве был вызван в министерство иностранных дел. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника посольства России персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом», – говорится в сообщении.

Сотрудник, имя и должность которого не называются, должен покинуть страну в течение пяти дней.

Ранее в октябре МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Его деятельность Вильнюс также счел несовместимой со статусом дипломата, отметив, что его действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. В марте Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14. Позднее Латвия и Литва объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту.

В конце апреля российская сторона приняла решение закрыть генеральные консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Все сотрудники закрываемых консульств объявлены персонами нон грата, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных