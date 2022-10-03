Литва вышлет из страны временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя, сообщается на сайте ведомства.
Литовская сторона заявила, что 3 октября в МИД был вызван представитель посольства России в Литве и ему была вручена нота об объявлении Рябоконя персоной нон грата. Дипломат должен покинуть страну в течение пяти дней.
«Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, обосновывающей тот факт, что недавние действия и заявления С.Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в заявлении литовского МИДа.
Также представителю посольства был выражен решительный протест в связи с присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
В конце сентября министерство иностранных дел Черногории провозгласило персонами нон грата шестерых российских дипломатов «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. В марте Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14. Позднее Латвия и Литва объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту.
В конце апреля российская сторона приняла решение закрыть генеральные консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Все сотрудники закрываемых консульств объявлены персонами нон грата, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми.