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Россия закроет консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове

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Российская сторона приняла решение закрыть генеральные консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове, следует из заявления пресс-службы МИД РФ. О принятых мерах было объявлено послу Латвии Марису Риекстиньшу, Эстонии — Маргусу Лайдре и временной поверенной в делах Литвы в России Виргинии Умбрасене.

В заявлении российского дипломатического ведомства сказано, что это решение принято на основе принципа взаимности, а также «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Сотрудники закрываемых консульств объявляются персонами нон грата, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми. «Потребовали, чтобы все упомянутые лица покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», — отмечено в заявлении.

Латвия и Литва ранее объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта после начала военной операции российских войск на Украине Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14. К аналогичным мерам присоединились Нидерланды, Болгария, Чехия и др.

После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. 3 апреля этого года о высылке российских дипломатов сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну». Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных