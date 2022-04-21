Россия закроет консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове

После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. 3 апреля этого года о высылке российских дипломатов сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну». Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.