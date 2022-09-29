МИД Черногории объявил о высылке шестерых российских дипломатов

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве тогда поясняли, что решение принято на основании оценки органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции. 12 августа МИД объявил персоной нон грата еще одного российского дипломата. Соответствующая нота об этом решении была вручена послу РФ Владиславу Масленникову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что для этого решения Черногории нет причин и логики, а Россия может принять ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.