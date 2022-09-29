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МИД Черногории объявил о высылке шестерых российских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел Черногории провозгласило персонами нон грата шестерых российских дипломатов, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.

«МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня местное издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Предположительно, один из задержанных является сотрудником госадминистрации, при этом среди задержанных есть и российские граждане.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве тогда поясняли, что решение принято на основании оценки органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции. 12 августа МИД объявил персоной нон грата еще одного российского дипломата. Соответствующая нота об этом решении была вручена послу РФ Владиславу Масленникову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что для этого решения Черногории нет причин и логики, а Россия может принять ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных