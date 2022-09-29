МИД Черногории объявил о высылке шестерых российских дипломатов
Министерство иностранных дел Черногории провозгласило персонами нон грата шестерых российских дипломатов, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.
«МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня местное издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Предположительно, один из задержанных является сотрудником госадминистрации, при этом среди задержанных есть и российские граждане.
7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве тогда поясняли, что решение принято на основании оценки органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции. 12 августа МИД объявил персоной нон грата еще одного российского дипломата. Соответствующая нота об этом решении была вручена послу РФ Владиславу Масленникову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что для этого решения Черногории нет причин и логики, а Россия может принять ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.