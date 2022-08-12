Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата
МИД Черногории объявил персоной нон грата российского дипломата, следует из заявления внешнеполитического ведомства республики.
«Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову», — говорится в сообщении.
Посольство России в Черногории подтвердило факт получения ноты об объявлении российского дипломата персоной нон грата, передает ТАСС.
7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве пояснили, что решение принято на основании оценки органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции.
После этого посол России в Подгорице Владислав Масленников допустил возможность асимметричного ответа Москвы на высылку сотрудников дипведомства, которая является «недружественным шагом». «Подобные действия всегда приводят на основе взаимности к ответным шагам, как правило, зеркальным, но могут быть и асимметричные варианты», — подчеркнул дипломат, добавив, что на правительство Черногории оказывается давление со стороны США и ЕС. В конце мая российский МИД объявил о высылке черногорского дипломата.
Власти стран Запада начали массово высылать российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Страны Прибалтики объявили о закрытии своих консульств на территории России. МИД РФ в ответ объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и т. д.
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