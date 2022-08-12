Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

После этого посол России в Подгорице Владислав Масленников допустил возможность асимметричного ответа Москвы на высылку сотрудников дипведомства, которая является «недружественным шагом». «Подобные действия всегда приводят на основе взаимности к ответным шагам, как правило, зеркальным, но могут быть и асимметричные варианты», — подчеркнул дипломат, добавив, что на правительство Черногории оказывается давление со стороны США и ЕС. В конце мая российский МИД объявил о высылке черногорского дипломата.