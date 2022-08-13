МИД предупредил Черногорию об ответе после высылки российского дипломата
У решения Черногории объявить персоной нон грата российского дипломата нет причин и логики, а Россия может принять ответные меры в соответствии с общепринятой практикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«12 августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника Посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте посольства.
В российском МИДе рассматривают «выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России».
«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», — говорится в заявлении ведомства. Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.
МИД Черногории в пятницу объявил персоной нон грата российского дипломата. Соответствующая нота об этом решении вручена послу РФ Владиславу Масленникову, сообщало ведомство республики. В ноте был указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории.
7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве тогда поясняли, что решение принято на основании оценки органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции.
После этого посол России в Подгорице Владислав Масленников допустил возможность асимметричного ответа Москвы на высылку сотрудников дипведомства, которая является «недружественным шагом». В конце мая российский МИД объявил о высылке черногорского дипломата.
Власти стран Запада начали массово высылать российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Страны Прибалтики объявили о закрытии своих консульств на территории России. МИД РФ в ответ объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и т. д.