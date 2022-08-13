МИД предупредил Черногорию об ответе после высылки российского дипломата

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», — говорится в заявлении ведомства. Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой.