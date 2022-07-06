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В Совфеде призвали к жесткому ответу на блокировку счетов посольства РФ в Болгарии

Ведомости

Россия должна «жестко и быстро» ответить на действия Болгарии, которая заблокировала перевод в посольство на $890 000, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро», — написал он. 

Ранее сегодня исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев заявил, что перевод на счет посольства России в Болгарии на сумму $890 000 заблокирован в балканском государстве в соответствии с санкциями ЕС. По его словам, вопросом разблокировки средств должна заниматься Еврокомиссия, решение которой страна будет исполнять.

28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российской дипмиссии в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение до 1 июля. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.

1 июля посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед властями вопрос о закрытии посольства в Болгарии, что означает разрыв дипломатических отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии и по необходимости доложит президенту. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что посольство в Софии не сможет работать после высылки 70 дипломатов.

Ранее по теме: В Болгарии заблокировали перевод в посольство России на $890 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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