В Совфеде призвали к жесткому ответу на блокировку счетов посольства РФ в Болгарии

«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро», — написал он.