В Совфеде призвали к жесткому ответу на блокировку счетов посольства РФ в Болгарии
Россия должна «жестко и быстро» ответить на действия Болгарии, которая заблокировала перевод в посольство на $890 000, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро», — написал он.
Ранее сегодня исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев заявил, что перевод на счет посольства России в Болгарии на сумму $890 000 заблокирован в балканском государстве в соответствии с санкциями ЕС. По его словам, вопросом разблокировки средств должна заниматься Еврокомиссия, решение которой страна будет исполнять.
28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российской дипмиссии в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение до 1 июля. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.
1 июля посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед властями вопрос о закрытии посольства в Болгарии, что означает разрыв дипломатических отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии и по необходимости доложит президенту. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что посольство в Софии не сможет работать после высылки 70 дипломатов.