В Болгарии заблокировали перевод в посольство России на $890 000
Перевод на счет посольства России в Болгарии на сумму $890 000 заблокирован в балканском государстве в соответствии с санкциями ЕС, заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов страны Асен Василев.
«Средства, находящиеся на счетах — $890 000 — заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действия по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций ЕС», — подчеркнул Васильев (цитата по ТАСС). По его словам, вопросом о разблокировке средств должна заниматься Еврокомиссия, решение которой страна будет исполнять.
28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российских дипмиссий в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение до 1 июля. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.
1 июля посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед властями вопрос о закрытии посольства в Болгарии, что означает разрыв дипломатических отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии и по необходимости доложит президенту. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что посольство в Софии не сможет работать после высылки 70 дипломатов.