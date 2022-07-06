В Болгарии заблокировали перевод в посольство России на $890 000

«Средства, находящиеся на счетах — $890 000 — заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действия по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций ЕС», — подчеркнул Васильев (цитата по ТАСС). По его словам, вопросом о разблокировке средств должна заниматься Еврокомиссия, решение которой страна будет исполнять.