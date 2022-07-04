Лавров заявил о невозможности работы посольства РФ в Софии после высылки 70 дипломатов

1 июля посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед властями России вопрос о закрытии посольства в Болгарии, что означает разрыв дипломатических отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии и по необходимости доложит президенту.