Лавров заявил о невозможности работы посольства РФ в Софии после высылки 70 дипломатов
Посольство России в Болгарии не в состоянии нормально работать после высылки из страны 70 российских дипломатов; МИД России ответит на этот шаг, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).
28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российских дипмиссий в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение до 1 июля. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.
1 июля посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед властями России вопрос о закрытии посольства в Болгарии, что означает разрыв дипломатических отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МИД рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии и по необходимости доложит президенту.