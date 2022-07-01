Россия может разорвать дипотношения с Болгарией
Посольство РФ в Болгарии поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии, что означает разрыв дипломатических отношений со страной, передает обращение посла России в республике Элеоноры Митрофановой к болгарским гражданам ТАСС.
«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмиссии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирилла Петкова», – заявила Митрофанова.
28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российских загранучреждений в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.
Митрофанова потребовала отменить решение о высылке россиян из Болгарии до 12 часов дня 1 июля. В противном случае посол обещала направить запрос президенту РФ о закрытии посольства.