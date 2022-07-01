Россия может разорвать дипотношения с Болгарией

«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмиссии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирилла Петкова», – заявила Митрофанова.