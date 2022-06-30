Газета
Политика

Посольство РФ потребовало от болгарского МИДа отменить решение о высылке 70 дипломатов

Ведомости

Посольство России в Болгарии потребовало от МИДа республики отменить решение о высылке 70 сотрудников российских загранучреждений, следует из заявления диппредставительства.

«Считаем объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских загранучреждений на территории Республики Болгарии беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим основу наших взаимоотношений», — отметили в посольстве, добавив, что российская сторона полностью отвергает эти обвинения (цитата по ТАСС).

Диппредставительство предупредило о возможности «чрезвычайно тяжелых последствий» для отношений между странами.

Болгария ранее решила выслать 70 дипломатов и технических работников посольства России, обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.

После этого посол России в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что диппредставительство организует набор новых сотрудников взамен ранее высланных дипломатов, однако какое-то время учреждениям будет сложно работать из-за недостатка сотрудников, потому что процесс подготовки необходимых документов может затянуться.

Ранее по теме: Посольство России в Болгарии наберет новых сотрудников взамен высланных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных