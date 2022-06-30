Посольство РФ потребовало от болгарского МИДа отменить решение о высылке 70 дипломатов

Болгария ранее решила выслать 70 дипломатов и технических работников посольства России, обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.