Посольство РФ потребовало от болгарского МИДа отменить решение о высылке 70 дипломатов
Посольство России в Болгарии потребовало от МИДа республики отменить решение о высылке 70 сотрудников российских загранучреждений, следует из заявления диппредставительства.
«Считаем объявление персонами нон грата и неприемлемыми лицами 70 сотрудников российских загранучреждений на территории Республики Болгарии беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим основу наших взаимоотношений», — отметили в посольстве, добавив, что российская сторона полностью отвергает эти обвинения (цитата по ТАСС).
Диппредставительство предупредило о возможности «чрезвычайно тяжелых последствий» для отношений между странами.
Болгария ранее решила выслать 70 дипломатов и технических работников посольства России, обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.
После этого посол России в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что диппредставительство организует набор новых сотрудников взамен ранее высланных дипломатов, однако какое-то время учреждениям будет сложно работать из-за недостатка сотрудников, потому что процесс подготовки необходимых документов может затянуться.