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Посольство России в Болгарии наберет новых сотрудников взамен высланных

Ведомости

Посольство России в Болгарии организует набор новых сотрудников взамен ранее высланных дипломатов, сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

«Конечно, приедут. В рамках той квоты это 23 дипломата и 25 технических сотрудников, будем набирать», — сказала посол, отвечая на вопрос о возможном приезде людей на смену высланным сотрудникам дипмиссии (цитата по ТАСС).

По словам Митрофановой, какое-то время дипломатическим учреждениям будет сложно работать из-за недостатка сотрудников, потому что процесс подготовки необходимых документов может затянуться. «Это процесс: процесс подготовки документов, визы, то есть это не вот так вот по щелчку пальцев, этих людей еще надо набрать», — заключила она.

Ранее Болгария выслала 70 дипломатов и технических работников посольства России, обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.

26 июня замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова проинформировала Митрофанову о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в России. Численность сотрудников должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.

Ранее по теме: Болгария высылает 70 дипломатов и сотрудников посольства России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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