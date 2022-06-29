Посольство России в Болгарии наберет новых сотрудников взамен высланных

По словам Митрофановой, какое-то время дипломатическим учреждениям будет сложно работать из-за недостатка сотрудников, потому что процесс подготовки необходимых документов может затянуться. «Это процесс: процесс подготовки документов, визы, то есть это не вот так вот по щелчку пальцев, этих людей еще надо набрать», — заключила она.