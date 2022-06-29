Посольство России в Болгарии наберет новых сотрудников взамен высланных
Посольство России в Болгарии организует набор новых сотрудников взамен ранее высланных дипломатов, сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.
«Конечно, приедут. В рамках той квоты это 23 дипломата и 25 технических сотрудников, будем набирать», — сказала посол, отвечая на вопрос о возможном приезде людей на смену высланным сотрудникам дипмиссии (цитата по ТАСС).
По словам Митрофановой, какое-то время дипломатическим учреждениям будет сложно работать из-за недостатка сотрудников, потому что процесс подготовки необходимых документов может затянуться. «Это процесс: процесс подготовки документов, визы, то есть это не вот так вот по щелчку пальцев, этих людей еще надо набрать», — заключила она.
Ранее Болгария выслала 70 дипломатов и технических работников посольства России, обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.
26 июня замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова проинформировала Митрофанову о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в России. Численность сотрудников должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.