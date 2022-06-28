Болгария высылает 70 дипломатов и сотрудников посольства России
Болгария высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.
«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — сказали агентству в посольстве. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории.
Ранее, 26 июня, замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова проинформировала посла России Элеонору Митрофанову о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в России. Численность сотрудников должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.
Митрофановой были представлены имена 70 сотрудников представительств России в Болгарии, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля. Эти лица, по мнению болгарской стороны, вели деятельность, угрожающую национальной безопасности Болгарии и несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Суть претензий не уточнялась. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.