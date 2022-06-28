Болгария высылает 70 дипломатов и сотрудников посольства России

Митрофановой были представлены имена 70 сотрудников представительств России в Болгарии, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля. Эти лица, по мнению болгарской стороны, вели деятельность, угрожающую национальной безопасности Болгарии и несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Суть претензий не уточнялась. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.