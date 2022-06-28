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Болгария высылает 70 дипломатов и сотрудников посольства России

Ведомости

Болгария высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — сказали агентству в посольстве. Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва даст ответ на высылку своих сотрудников с болгарской территории.

Ранее, 26 июня, замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова проинформировала посла России Элеонору Митрофанову о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в России. Численность сотрудников должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.

Митрофановой были представлены имена 70 сотрудников представительств России в Болгарии, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля. Эти лица, по мнению болгарской стороны, вели деятельность, угрожающую национальной безопасности Болгарии и несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Суть претензий не уточнялась. Кроме того, Россию обязали закрыть генконсульство в Русе, а Болгария временно закроет свое представительство в Екатеринбурге.

Ранее по теме: Премьер Болгарии обвинил в «свержении» правительства трех политиков и посла России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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