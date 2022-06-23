Премьер Болгарии обвинил в «свержении» правительства трех политиков и посла России

Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове – депутаты его партии выдвинули вотум недоверия правительству, а также главе партии «Есть такой народ» Слави Трифонове – его партия вышла из правительственной коалиции.