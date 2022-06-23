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Политика

Премьер Болгарии обвинил в «свержении» правительства трех политиков и посла России

Ведомости

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три польских политика и посол России в Варшаве Элеонора Митрофанова.

«Для меня было честью возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — заявил Петков (цитата по Novinite).

Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове – депутаты его партии выдвинули вотум недоверия правительству, а также главе партии «Есть такой народ» Слави Трифонове – его партия вышла из правительственной коалиции.

Накануне парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 115. Для одобрения вотума необходимо было набрать 121 голос депутатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных