Премьер Болгарии обвинил в «свержении» правительства трех политиков и посла России
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три польских политика и посол России в Варшаве Элеонора Митрофанова.
«Для меня было честью возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — заявил Петков (цитата по Novinite).
Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове – депутаты его партии выдвинули вотум недоверия правительству, а также главе партии «Есть такой народ» Слави Трифонове – его партия вышла из правительственной коалиции.
Накануне парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 115. Для одобрения вотума необходимо было набрать 121 голос депутатов.