Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии посольства России в Болгарии

Ранее сегодня посол Москвы в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в стране, что означает разрыв дипломатических отношений. «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирилла Петкова», – заявила дипломат.