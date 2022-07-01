Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии посольства России в Болгарии
Вопрос о возможности закрытия посольства России в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — отметил представитель Кремля.
Ранее сегодня посол Москвы в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в стране, что означает разрыв дипломатических отношений. «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирилла Петкова», – заявила дипломат.
28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российских загранучреждений в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.
Митрофанова потребовала отменить решение о высылке россиян из Болгарии до 12 часов дня 1 июля. В противном случае посол обещала направить запрос президенту РФ о закрытии посольства.