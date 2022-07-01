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Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии посольства России в Болгарии

Ведомости

Вопрос о возможности закрытия посольства России в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — отметил представитель Кремля.

Ранее сегодня посол Москвы в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в стране, что означает разрыв дипломатических отношений. «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирилла Петкова», – заявила дипломат.

28 июня МИД Болгарии объявил 70 сотрудников российских загранучреждений в стране персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало отменить решение. С учетом членов их семей республику покинут около 200 человек.

Митрофанова потребовала отменить решение о высылке россиян из Болгарии до 12 часов дня 1 июля. В противном случае посол обещала направить запрос президенту РФ о закрытии посольства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных