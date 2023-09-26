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Латвийские школы оказались не готовы к отказу от русского языка

Ведомости

Многие школы Латвии оказались не способны обеспечить школьникам возможность изучения второго иностранного языка, который бы являлся официальным языком Евросоюза или Европейской экономической зоны. Из-за недостатка преподавателей школы могут предложить только русский язык в качестве второго иностранного. Эту проблему обсудили на заседании комиссии сейма по образованию, культуре и науке, сообщило «Латвийское радио 4».

Школ, которые предлагают как единственный вариант второго иностранного языка русский, примерно 44% от общего числа. Это вызывает недовольство не только государственных органов, но и якобы многих родителей, передает «Латвийское радио».

«Постепенный переход планируется начать с 5-го класса, с 1 сентября 2026 г. и закончить 1 сентября 2030 г. Соответственно, 2030/31 учебный год станет тем годом, когда будет обеспечен этот переход. Конечно, чтобы это было возможно, необходимы дополнительные педагоги. Сейчас мы рассчитываем, что это 350-400 учителей. Главным образом за эти годы нужно было бы подготовить учителей немецкого, французского или испанского языков», – цитирует радио главу министерства образования и науки Илзе Сейпуле.

С этими сроками категорически не согласилась бывший министр экономики, депутат сейма Илзе Индриксоне — она считает, что переход нужно осуществить гораздо быстрее, в 2026 г. В итоге комиссия отложила рассмотрение вопроса еще на две недели, сообщает «Латвийское радио 4».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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