Латвийские школы оказались не готовы к отказу от русского языка

«Постепенный переход планируется начать с 5-го класса, с 1 сентября 2026 г. и закончить 1 сентября 2030 г. Соответственно, 2030/31 учебный год станет тем годом, когда будет обеспечен этот переход. Конечно, чтобы это было возможно, необходимы дополнительные педагоги. Сейчас мы рассчитываем, что это 350-400 учителей. Главным образом за эти годы нужно было бы подготовить учителей немецкого, французского или испанского языков», – цитирует радио главу министерства образования и науки Илзе Сейпуле.