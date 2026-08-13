В Польше задержали россиянина по подозрению в покушении на американца
Польские спецслужбы задержали мужчину, который имеет российское гражданство и подозревается в подготовке покушения на человека с гражданствами США и Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
По его словам, задержание произошло 7 августа в Варшаве. Польский премьер утверждает, что подозреваемый был «завербован российскими спецслужбами» и получил поручение организовать убийство человека, имеющего гражданства США и Украины.
Имя задержанного, а также личность предполагаемой цели покушения Туск не раскрыл.
7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев говорил, что страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке. В середине мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Прибалтика «насквозь поражена бациллой русофобии».