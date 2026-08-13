В Польше задержали россиянина по подозрению в покушении на американца

Польские спецслужбы задержали мужчину, который имеет российское гражданство и подозревается в подготовке покушения на человека с гражданствами США и Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.