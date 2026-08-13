Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,451+1,24%BRZL1 340-6,42%CHKZ17 150-0,58%IMOEX2 232,14-3,01%RTSI839,05-3,95%RGBI114,67-0,77%RGBITR773,77-0,71%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Польше задержали россиянина по подозрению в покушении на американца

Ведомости

Польские спецслужбы задержали мужчину, который имеет российское гражданство и подозревается в подготовке покушения на человека с гражданствами США и Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По его словам, задержание произошло 7 августа в Варшаве. Польский премьер утверждает, что подозреваемый был «завербован российскими спецслужбами» и получил поручение организовать убийство человека, имеющего гражданства США и Украины.

Имя задержанного, а также личность предполагаемой цели покушения Туск не раскрыл.

7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев говорил, что страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке. В середине мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Прибалтика «насквозь поражена бациллой русофобии».