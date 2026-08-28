Красносельский заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье
Российские миротворцы останутся в Приднестровье, заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Он также призвал Молдавию дать правовую оценку убийству гражданского населения в ходе конфликта в Днестре в 1992 г., сообщил ТАСС.
Заявление прозвучало на фоне призыва Кишинева к замене миротворцев РФ на миссию гражданских наблюдателей.
«Убито более 800 человек и ноль возбужденных уголовных дел. Нет правовой оценки в конечном итоге. Поэтому, конечно, российские миротворцы будут находиться здесь», – сказал он.
Красносельский подчеркнул, что ПМР не собирается обсуждать статус миротворческой миссии, поскольку ее деятельность направлена на сохранение мира в Приднестровье. Еще одним условием для прекращения миротворческой миссии является полное урегулирование конфликта.
Миротворческий контингент России находится в ПМР с 1992 г. на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии.
26 августа МИД ПМР назвал незаконными введение косвенных налогов со стороны Молдавии на продукцию, следующую в Приднестровье. По словам Тирасполя, Молдавия не раз признавалась в непроработанности мер, а также в отсутствии плана, куда будут направлены денежные средства. В ПМР отметили, что последующая эскалация будет ответственностью молдавской стороны.