Красносельский заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье

26 августа МИД ПМР назвал незаконными введение косвенных налогов со стороны Молдавии на продукцию, следующую в Приднестровье. По словам Тирасполя, Молдавия не раз признавалась в непроработанности мер, а также в отсутствии плана, куда будут направлены денежные средства. В ПМР отметили, что последующая эскалация будет ответственностью молдавской стороны.