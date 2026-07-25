Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море

Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском мореОдин человек погиб
Иранский МИД заявил о нападении Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Текст сообщения приводит агентство IRNA в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, атака произошла утром 25 июля. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один получил ранения. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной.
Украинская сторона нарушила статью 2 пункта 4 Устава ООН, подчеркнули в иранском МИДе.
«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», - отметили в Тегеране.
31 марта постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Украина активно участвует в конфликте на Ближнем Востоке, поддерживая США и Израиль в их действиях против Тегерана. Об этом он сообщил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Иравани утверждал, что Киев направил специалистов по противодействию беспилотникам в ряд стран Ближнего Востока.