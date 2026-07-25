Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море

31 марта постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Украина активно участвует в конфликте на Ближнем Востоке, поддерживая США и Израиль в их действиях против Тегерана. Об этом он сообщил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Иравани утверждал, что Киев направил специалистов по противодействию беспилотникам в ряд стран Ближнего Востока.