О чем говорили президенты России и Бразилии на встрече в Кремле

О чем говорили президенты России и Бразилии на встрече в КремлеЛула да Силва заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве в сфере атомной энергетики
У Владимира Путина начался третий день встреч с мировыми лидерами, которые приехали в Москву на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. После самого парада и приема от имени президента в Кремле Путин встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Президент России напомнил, что они с коллегой давно не виделись: «Вы собирались в Москву, несколько раз не получалось из-за занятости по работе. И я вас искренне приветствую в России».
В последний раз Лула да Силва приезжал в Россию в 2010 г., когда у него был первый президентский срок. Визит проходил в мае, и тогда приняли совместное заявление, которое было посвящено 65-летию окончания Второй мировой войны. Путин на встрече сказал, что Бразилия присоединилась к антигитлеровской коалиции, бразильские войска принимали участие в боевых действиях в Италии, занимались охраной коммуникаций на юге Атлантики. Сейчас же Россия и Бразилия вместе работают на площадках ООН, БРИКС, G20.
На долю Бразилии приходится значительная часть товарооборота России со странами Латинской Америки, сказал Путин. Лула да Силва позже озвучил цифру в $12,5 млрд. По словам Путина, Россия является крупнейшим экспортером нефтепродуктов и удобрений на бразильский рынок, а Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров.
Лула свой визит в Россию назвал «возвратом той мечты, которую мы строили в течение этих 15 лет», и что он не забудет, как Путин «с бережностью относился всегда к нашим разговорам и общению между нашими министрами иностранных дел – господином Мауро [Виейра] и [Сергеем] Лавровым». «Мы живем в очень сложное время. Многие вещи, в которые мы верили, что [они] случатся после Второй мировой войны, такие, например, как усиление многосторонности, усиление роли ООН, рост свободной торговли, – мы думали раньше, что это произойдет в перспективе, чтобы возникли гарантии спокойствия в мире. Но, к сожалению, мы не живем на сегодняшний день в этом спокойствии», – заявил он. Он подчеркнул, что решения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин «закапывают» вопросы о свободной торговле, усилении многосторонности и уважении свободных государств.
Визит же в Россию направлен на усиление партнерства с Россией, Бразилия хочет обсудить «сферу военную, космическую, научную, экономическую, образовательную», но прежде всего энергетику, отметил Лула да Силва. По его словам, Бразилия заинтересована в поставке из России небольших атомных блоков, генераторов и готова создавать предприятия партнерства. Он представил членов своей делегации, которые приехали в Россию. Среди них оказался гендиректор компании Minerva Foods Фернандо Кейроса. «Также у нас есть очень крупный предприниматель, который встретился в Бразилии со мной и спросил: «Вы едете в Россию? Я хочу с вами, потому что я основной экспортер мяса в Россию». И я пригласил Фернандо Кейроса, нашего коллегу, и также хотел бы представить его вам», – рассказал лидер Бразилии.
Помощник президента Юрий Ушаков, анонсируя российско-бразильские переговоры, говорил, что на них планируется обсуждение и конфликта на Украине, поскольку Бразилия является одним из инициаторов создания группы «Друзья мира». Виейра также подтверждал, что эта тема будет обсуждаться: «Президент Лула да Силва всегда готов участвовать в любых усилиях для продвижения мира». Инициатива, которую Бразилия в 2024 г. предложила совместно с Китаем, предлагает провести международную мирную конференцию, которая была бы признана и Россией, и Украиной, чтобы обсудить на ней все мирные предложения по разрешению конфликта. В мирном плане Китая и Бразилии говорилось о беспрепятственном ввозе гуманитарной помощи в пострадавшие от боевых действий районы, защите гражданского населения, обмене военнопленными и прекращении конфликта.
Россия сотрудничает с Бразилией в атомной сфере, именно в Бразилии находится офис «Росатома», который регулирует это сотрудничество по всему региону, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. В строительстве АЭС на территории Бразилии принимают участие российские специалисты, а сама Россия поставляет в латиноамериканскую страну уран. Кроме того, Россия в последние пару лет активно поставляет в Бразилию дизельное топливо, по объемам поставок обогнав США, говорит эксперт. «Сама Бразилия обладает большими запасами нефти, которые будет рано или поздно развивать, несмотря на то что этот вид энергоносителей сейчас она в основном импортирует. В этом ей также может помочь Россия, обладающая нужными технологиями», – замечает Хейфец.
Что касается мирного урегулирования российско-украинского конфликта, то бразильская позиция не изменилась – страна выступает за необходимость создать клуб стран, выступающих за мир, и признает, что прочным основанием мирного процесса могут быть только взаимные компромиссы, в которых ни Москва, ни Киев не смогут получить ровно то, чего хотят и о чем высказываются, полагает Хейфец.