О чем говорили президенты России и Бразилии на встрече в Кремле

Лула свой визит в Россию назвал «возвратом той мечты, которую мы строили в течение этих 15 лет», и что он не забудет, как Путин «с бережностью относился всегда к нашим разговорам и общению между нашими министрами иностранных дел – господином Мауро [Виейра] и [Сергеем] Лавровым». «Мы живем в очень сложное время. Многие вещи, в которые мы верили, что [они] случатся после Второй мировой войны, такие, например, как усиление многосторонности, усиление роли ООН, рост свободной торговли, – мы думали раньше, что это произойдет в перспективе, чтобы возникли гарантии спокойствия в мире. Но, к сожалению, мы не живем на сегодняшний день в этом спокойствии», – заявил он. Он подчеркнул, что решения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин «закапывают» вопросы о свободной торговле, усилении многосторонности и уважении свободных государств.