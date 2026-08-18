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Россия начнет строительство АЭС в Мьянме в 2027 году

Анна Суслова

Россия планирует начать строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Мьянме в 2027 г., об этом гендиректор корпорации «Росатом» Сергей Лихачев заявил в интервью ТАСС.

«Мы бы очень хотели до конца года подписать контракт на первичные изыскания и на будущий год выйти на площадку для проведения этих изысканий. Фактически это уже начало строительства», – сказал он.

Лихачев подчеркнул, что скорость строительства определяется не только российской стороной, но и стороной заказчика. После подписанного соглашения будут проведены контрактная «обвязка» и выход на площадку.

АСММ будет строиться с помощью модулей на два реактора РИТМ-200. Строительство предполагает использование модулей мощностью от 110 до 330 МВт.

18 августа президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным было отмечено, что строительство АЭС в Мьянме способствует развитию сотрудничества в смежных областях, в том числе в фундаментальных и прикладных сферах.

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