Россия начнет строительство АЭС в Мьянме в 2027 году
«Мы бы очень хотели до конца года подписать контракт на первичные изыскания и на будущий год выйти на площадку для проведения этих изысканий. Фактически это уже начало строительства», – сказал он.
Лихачев подчеркнул, что скорость строительства определяется не только российской стороной, но и стороной заказчика. После подписанного соглашения будут проведены контрактная «обвязка» и выход на площадку.
АСММ будет строиться с помощью модулей на два реактора РИТМ-200. Строительство предполагает использование модулей мощностью от 110 до 330 МВт.
18 августа президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным было отмечено, что строительство АЭС в Мьянме способствует развитию сотрудничества в смежных областях, в том числе в фундаментальных и прикладных сферах.