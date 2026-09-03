Путин: только Россия развивает атомную энергетику малой мощности
Нигде, кроме России, не развивают атомную энергетику малой мощности. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Единственная страна в мире, по-моему, до сих пор Россия, которая не просто говорит о необходимости и возможности развития малой атомной энергетики, но и делает это. Кроме нас никто не делает», – подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что именно в России появилась первая плавучая электростанция малой мощности. По словам российского лидера, сейчас РФ занимается разработкой других подобных сооружений.
2 сентября глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Приморскую АЭС начнут строить в следующем году. По его словам, ее оснастят энергоблоками с реакторами мощностью 1000 МВт. Глава корпорации уточнил, что это будут блоки как российского, так и зарубежного производства.
20 августа Путин указал, что Россия должна обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству как крупных, так и малых АЭС. Глава государства также подчеркнул, что РФ введет еще около 30 гигаватт мощностей АЭС.