Что означают протесты в Индии

Выглядят текущие индийские протесты эффектно, но сама по себе способность оппозиции мобилизовывать в крупных городах большое количество своих сторонников новостью не является – на последних всеобщих выборах более 50% избирателей голосовало за кандидатов от партий не из правящего Национально-демократического альянса, куда входит БДП, так что оппозиционный электорат в стране огромный, отмечает старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки Илья Спектор. При этом внутри лагеря противников Моди отношения между оппозиционными силами не очень хорошие, у ИНК тяжелые противоречия с рядом региональных партий, а вокруг «тараканьих протестов» объединяться легко, тем более что сами «тараканы» пока ни на что серьезное (кресла в парламенте, посты в региональных правительствах) претендовать не могут. В новейшей истории Индии, напоминает эксперт, был прецедент с антикоррупционными протестами 2010–2011 гг., которые сильно испортили рейтинг правящему тогда ИНК и расчистили дорогу БДП. Теперь же, подмечает Спектор, оппозиционный «секулярный лагерь» сейчас хочет повторить что-то такое же в обратном направлении, против самих правых националистов у власти. При этом в то, что деятельность «тараканов» и оппозиции способна доставить правительству Моди реально серьезные проблемы, эксперт не верит – правительство Моди пережило целую серию очень серьезных протестов. Не то чтобы правительство Моди протестов вообще не чувствует, но пока это практически не отражается на избирательных рейтингах, резюмирует Спектор.