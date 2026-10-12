Что означают протесты в Индии

Что означают протесты в ИндииВ них объединились традиционная оппозиция и движение зумеров
В Индии 10 октября многодневные протесты оппозиции достигли кульминации и, по сообщению газеты Hindu, в ходе их проведения было задержано более 5000 человек. Митинги и шествия организованы недавно возникшим молодежным движением «Партия тараканов» и альянсом INDIA, куда входит старейшая партия страны Индийский национальный конгресс (ИНК) во главе с Рахулом Ганди. На фоне протестов в Нью-Дели было закрыто метро, также оппозиционные акции проходили в крупнейшем городе Индии – Мумбаи. Как пишет Associated Press (AP), в столице полиция активно задерживала протестующих и искала демонстрантов в транспорте, также были введены ограничения на работу мобильного интернета. Кроме того, был задержан лидер «Партии тараканов» Абхиджит Дипке, полиция арестовала его в аэропорту Нью-Дели. Представитель правящей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП; Индийская народная партия) премьер-министра страны Нарендры Моди Самбит Патра назвал протестующих «анархическими элементами» и заявил о «полном разгроме их демонстрационного шоу».
Оппозиция и протестующие требуют отставки главного избирательного комиссара (председателя Центризбиркома) Индии Гьянеша Кумара, который провел «специальную интенсивную ревизию» избирательных списков, по итогам которой из числа избирателей, как пишет AP, удалили 130 млн человек. Кроме отставки Кумара требования протестующих заключаются в возвращении старых списков избирателей и изменении процесса выбора членов ЦИК на более прозрачный. Сама индийская ЦИК и власти полностью опровергают заявления протестующих, говоря о том, что пересмотр в рамках ревизии был направлен на устранение дублирующих и недопустимых записей. В ответ оппозиционеры из альянса INDIA и сам лидер ИНК Рахул Ганди обвинили правительство в том, что ЦИК подсчитывает голоса в пользу Моди и БДП.
«Партия тараканов» – сатирическое молодежное движение, возникшее в мае 2026 г. Свое название оно получило после слов председателя верховного суда Индии Сурьи Канта, который назвал безработную молодежь «тараканами». Оно быстро завоевало популярность в интернете и, как пишет АР, отметилось демонстрациями, сидячими забастовками и голодовками. В том числе «Партия тараканов» протестовала против утечек экзаменационных работ вступительных испытаний в медицинские вузы, которые сдавали более 2 млн студентов в 550 индийских городах. По итогам протестов в отставку ушел министр образования Индии Дхармендра Прадхан.
Для Индии уличные протесты – вещь достаточно естественная, замечает младший научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана ИМЭМО РАН Евгения Зеегофер. Пока объем и накал протестов индийские власти стараются сдержать силовыми методами, но можно ожидать, что люди снова выйдут на улицы. Сейчас протесты действительно направлены против реформ индийской ЦИК – оппозиция и протестующие заявляют, что многие были лишены избирательного права, пока правительство стоит на своем и говорит, что исключало из списков в основном умерших. В целом же протесты, по мнению Зеегофер, привлекают внимание к проблемам индийской молодежи и вопросам, которые волнуют это поколение. Они вряд ли пошатнут правительство Моди, но могут доставить ему неприятности, так как напряжение сохранится. Поддержка «Партии тараканов» со стороны других оппозиционных сил, в том числе ИНК, тоже вполне естественна – было бы странно, если бы ИНК воздержался от такой поддержки, говорит эксперт. Риторика «тараканов» и ИНК близка – обе заявляют, что правительство Моди опасно для индийских молодежи и демократии, резюмирует Зеегофер.
Выглядят текущие индийские протесты эффектно, но сама по себе способность оппозиции мобилизовывать в крупных городах большое количество своих сторонников новостью не является – на последних всеобщих выборах более 50% избирателей голосовало за кандидатов от партий не из правящего Национально-демократического альянса, куда входит БДП, так что оппозиционный электорат в стране огромный, отмечает старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки Илья Спектор. При этом внутри лагеря противников Моди отношения между оппозиционными силами не очень хорошие, у ИНК тяжелые противоречия с рядом региональных партий, а вокруг «тараканьих протестов» объединяться легко, тем более что сами «тараканы» пока ни на что серьезное (кресла в парламенте, посты в региональных правительствах) претендовать не могут. В новейшей истории Индии, напоминает эксперт, был прецедент с антикоррупционными протестами 2010–2011 гг., которые сильно испортили рейтинг правящему тогда ИНК и расчистили дорогу БДП. Теперь же, подмечает Спектор, оппозиционный «секулярный лагерь» сейчас хочет повторить что-то такое же в обратном направлении, против самих правых националистов у власти. При этом в то, что деятельность «тараканов» и оппозиции способна доставить правительству Моди реально серьезные проблемы, эксперт не верит – правительство Моди пережило целую серию очень серьезных протестов. Не то чтобы правительство Моди протестов вообще не чувствует, но пока это практически не отражается на избирательных рейтингах, резюмирует Спектор.