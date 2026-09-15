МИД Дании вызовет российского посла после инцидента с вертолетом
Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин вызван в МИД Дании после инцидента с вертолетом. Об этом сообщил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен, передает «РИА Новости».
Речь идет об инциденте с предполагаемым выпуском «ложных тепловых целей» по датскому вертолету в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море.
В июле на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника – один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. Российское диппредставительство тогда возложило ответственность на Швецию за атаку дронов.
После этого Москва вызвала посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон. 1 сентября в МИД России заявили, что Швеция бездействует после атак дронов на посольство РФ.