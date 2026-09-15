Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP97,26+0,63%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,05-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Дании вызовет российского посла после инцидента с вертолетом

Антон Потоков
Mark König / Unsplash
Mark König / Unsplash

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин вызван в МИД Дании после инцидента с вертолетом. Об этом сообщил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен, передает «РИА Новости».

Речь идет об инциденте с предполагаемым выпуском «ложных тепловых целей» по датскому вертолету в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море.

В июле на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника – один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. Российское диппредставительство тогда возложило ответственность на Швецию за атаку дронов.

После этого Москва вызвала посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон. 1 сентября в МИД России заявили, что Швеция бездействует после атак дронов на посольство РФ.

Читайте также:Посол Барбин: Дания маниакально нацелена на конфронтацию с Россией
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте