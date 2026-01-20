Газета
Посол Барбин: Дания маниакально нацелена на конфронтацию с Россией

Ведомости

Копенгаген демонстрирует маниакальную нацеленность на конфронтацию с Москвой, что делает невозможным сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил ТАСС посол России в Дании Владимир Барбин.

Барбин обратил внимание, что невозможности нормальных отношений с Данией способствует противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы.

17 января глава объединенного арктического командования Дании в Гренландии, генерал-майор Сорен Андерсен заявил, что структура сосредоточена на противодействии потенциальной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Андерсен отверг предположения о конфликте между союзниками по НАТО. Он назвал такой сценарий «гипотетическим» и выразил сомнения в том, что НАТО может напасть на другого союзника.

