Посол Барбин: Дания маниакально нацелена на конфронтацию с Россией

17 января глава объединенного арктического командования Дании в Гренландии, генерал-майор Сорен Андерсен заявил, что структура сосредоточена на противодействии потенциальной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Андерсен отверг предположения о конфликте между союзниками по НАТО. Он назвал такой сценарий «гипотетическим» и выразил сомнения в том, что НАТО может напасть на другого союзника.