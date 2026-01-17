В Дании сочли Россию более опасной для Гренландии, чем США
Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии сосредоточено на противодействии потенциальной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Об этом заявил глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен. Его слова приводит Reuters.
«Я сосредоточен не на США, вовсе нет. Я сосредоточен на России», – сказал Андерсен в разговоре с Reuters на борту датского военного корабля в Нууке, столице Гренландии.
Андерсен отверг предположения о конфликте между союзниками по НАТО, назвав такой сценарий «гипотетическим». Он также выразил сомнения в том, что НАТО может напасть на другого союзника.
По словам военного, 16 января Дания провела встречу со многими партнерами по НАТО, включая США, и пригласила их принять участие в учениях Arctic Endurance. Андерсен добавил, что пока не знает, присоединятся ли к ним также США. Дания не приглашала американцев присоединиться к аналогичным учениям в сентябре 2025 г.
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. После этого Белый дом заявил, что действия Европы не изменят намерений президента США Дональда Трампа приобрести остров. Трамп также сделал заявление о том, что Вашингтон может ввести пошлины в отношении стран, которые не согласны с его намерениями захватить Гренландию.