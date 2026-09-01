МИД: Швеция бездействует после атак дронов на посольство РФ
Россия потребовала от Швеции принять меры после атак беспилотников на российское посольство, но шведские власти пока не предпринимают необходимых действий. Об этом «РИА Новости» заявил директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников.
По его словам, после каждого инцидента российская сторона направляет в МИД Швеции ноты с требованием установить исполнителей и заказчиков атак, а также принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.
«Однако провокации с дронами продолжаются, и мы настойчиво требуем от шведских властей принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных налетов», – сказал Студенников. Он отметил, что компетентные органы Швеции пока демонстрируют «либо свою неспособность, либо нежелание» предотвратить новые атаки.
6 июля МИД России заявил демарш послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон в связи с атакой двух беспилотников на территорию посольства РФ в Стокгольме. «Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы», – говорится в сообщении МИДа.
До этого сообщалось, что посол Швеции была вызвана в МИД России после атаки БПЛА на российское посольство в Стокгольме. Инцидент произошел 2 июля. По данным российской стороны, на территорию дипмиссии упали два беспилотника: один из них нес емкость с красной краской, на втором был закреплен муляж взрывного устройства. Москва возложила ответственность за произошедшее на шведские власти. В посольстве России усмотрели в атаке провокацию с «откровенной попыткой запугивания» сотрудников дипломатической миссии. «На это скажем прямо – не получится», – подчеркивали в диппредставительстве.