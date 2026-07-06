МИД РФ заявил демарш послу Швеции после атаки дронов на посольство в Стокгольме
МИД России заявил демарш послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон в связи с атакой двух беспилотников на территорию посольства РФ в Стокгольме. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы», – говорится в сообщении МИДа.
В ведомстве также потребовали от шведской стороны строго соблюдать обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных инцидентов.
До этого сообщалось, что посол Швеции была вызвана в МИД России после атаки БПЛА на российское посольство в Стокгольме. Инцидент произошел 2 июля. По данным российской стороны, на территорию дипмиссии упали два беспилотника: один из них нес емкость с красной краской, на втором был закреплен муляж взрывного устройства. Москва возложила ответственность за произошедшее на шведские власти. В посольстве России усмотрели в атаке провокацию с «откровенной попыткой запугивания» сотрудников дипломатической миссии. «На это скажем прямо – не получится», – подчеркивали в диппредставительстве.