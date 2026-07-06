Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,234-2,23%BISVP9,81+0,31%CHKZ14 550-5,52%IMOEX2 191,99-2,27%RTSI885,63-3,2%RGBI111,91-0,04%RGBITR746,41+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ заявил демарш послу Швеции после атаки дронов на посольство в Стокгольме

Ведомости

МИД России заявил демарш послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон в связи с атакой двух беспилотников на территорию посольства РФ в Стокгольме. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы», – говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве также потребовали от шведской стороны строго соблюдать обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных инцидентов.

До этого сообщалось, что посол Швеции была вызвана в МИД России после атаки БПЛА на российское посольство в Стокгольме. Инцидент произошел 2 июля. По данным российской стороны, на территорию дипмиссии упали два беспилотника: один из них нес емкость с красной краской, на втором был закреплен муляж взрывного устройства. Москва возложила ответственность за произошедшее на шведские власти. В посольстве России усмотрели в атаке провокацию с «откровенной попыткой запугивания» сотрудников дипломатической миссии. «На это скажем прямо – не получится», – подчеркивали в диппредставительстве.

Читайте также:Россия направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь